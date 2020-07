Fluminense transmitirá final da Taça Rio, gratuitamente, na FluTV

A decisão, portanto, é bastante benéfica ao Fluminense, que já recebeu as cotas da Globo (a emissora avisou que, mesmo com a rescisão, efetuaria os pagamentos prometidos) e agora pode lucrar com o jogo no YouTube. Na semana passada, o Flamengo inaugurou a possibilidade ao transmitir o jogo com o Boavista na FlaTV e celebrou ótima audiência, aumento em seu número de inscritos e doações por meio do chat do YouTube.

Segundo dados divulgado pelo Flamengo, a transmissão registrou 14 milhões de visualizações no Youtube e fez o canal chegar a 4,2 milhões de inscritos O pico ocorreu por volta das 22h15 (horário de Brasília), quando 2,2 milhões de espectadores assistiam ao jogo simultaneamente em todas as plataformas (Youtube, Facebook, Twitter e MyCujoo). Mesmo se tratando de um duelo irrelevante de Estadual, o jogo superou em audiência o clássico entre Grêmio e Inter, válido pela Copa Libertadores, que teve pico e 2,1 milhões no canal da Conmebol no Facebook.

Continua após a publicidade

ASSINE VEJA Clique e Assine

O Flamengo informou ainda que arrecadou cerca de 700 000 reais com os chamados “ingressos voluntários”, as doações que torcedores podiam realizar ao longo da transmissão, vista como uma nova e interessante fonte a ser explorada no futuro. Como comparação, na final do Carioca do ano passado, na qual o Flamengo bateu o Vasco diante de mais de 47 000 pagantes no Maracanã, a renda da partida foi de 2,1 milhões de reais.

Nas redes sociais, a novidade aguçou a rivalidade entre os clubes. Enquanto tricolores se divertem com o fato de estar ganhando mais dinheiro, da Globo e do canal do YouTube, graças a uma jogada do Flamengo, rubro-negros se animam com a possibilidade de conquistar um título em um canal tricolor. Flamenguistas ainda se organizam para dar “dislike”na transmissão e mostrar que são maioria da audiência, que deve bater recordes, já que atrairá torcedores dos dois clubes e outros eventuais curiosos.

A final da Taça Rio será definida em jogo único, sem presença de público no Maracanã. Empate leva o jogo para os pênaltis. Caso o Flamengo vença, ele será declarado campeão carioca antecipadamente, pois já foi o vencedor da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. O clube das Laranjeiras havia criticado a realização de jogos no Maracanã devido à presença de um hospital de campanha anexo, mas optou por mandar a partida no maior estádio da cidade, alegando obrigações contratuais.