Fluminense pega o Atlético Nacional na Sul-Americana, saiba como assistir

O Fluminense encara o Atlético Nacional-COL nesta quinta-feira, 23, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. O jogo terá transmissão exclusiva para assinantes do DAZN, que podem acessar a plataforma de streaming de eventos esportivos pelo celular, computador, tablet e videogame.

O time carioca passou pelo Antofagasta-CHI na primeira fase, depois de um empate em casa e um vitória fora, por 2 a 1. A equipe do técnico Fernando Diniz oscila na temporada e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com seis pontos em cinco partidas. Na Copa do Brasil, o Fluminense disputa vaga nas quartas de final em confronto equilibrado contra o Cruzeiro.

Contra o Atlético Nacional, o Fluminense terá o desfalque do volante Airton e do centroavante Pedro, que se recuperam de lesão na coxa. O atacante Léo Artur, titular nos últimos jogos, também ficará de fora, pois não está inscrito na competição. Com os desfalques, os atacantes Marcos Paulo e João Pedro, das categorias de base, poderão ter chance no ataque da equipe.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Fluminense:

Goleiro: Agenor

Defensores: Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique

Meias: Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso

Atacantes: Yony González, João Pedro e Luciano

Técnico: Fernando Diniz

Atlético Nacional:

Goleiro: José Cuadrado

Defensores: Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández e Deiver Machado

Meias: Sebastián Gómez, Brayan Rovira, Brandon Caicedo, Pablo Ceppelini e Vladimir Hernández

Atacante: Hernán Barcos

Técnico: Paulo Autuori