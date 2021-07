Fluminense marca no apagar nas luzes e vence o Flamengo em São Paulo

O Fluminense conseguiu uma vitória nos últimos minutos no clássico contra o Flamengo, neste domingo, 4. Em partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Flu marcou aos 45 minutos do segundo tempo, com o volante André e saiu com a vitória por 1 a 0 da capital paulista.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Atlético-MG, na quarta-feira, 7, às 19h (de Brasília), fora de casa. Já o Fluminense, também na quarta, recebe o Ceará, às 21h30.

Na partida, o Fluminense marcou o gol da vitória já aos 45 minutos da etapa final. Kayky tocou para Luiz Henrique, que entrou na área, driblou a marcação e cruzou rasteiro. O volante André chegou livre e mandou para o fundo da rede.

VEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gol de André, já nos acréscimos, o #TimeDeGuerreiros vence o clássico contra o Flamengo, na Neo Química Arena. NEEEEEEEEEEEEEEEENSE! pic.twitter.com/w1uDcVHA8X — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 4, 2021