Fluminense e Vasco ameaçados: a dramática última rodada do Brasileirão

A última rodada do Campeonato Brasileiro se aproxima e com ela a apreensão dos torcedores que veem seus clubes lutando contra o rebaixamento. É o caso de Sport, América Mineiro, Chapecoense, Vasco e Fluminense, que brigam no próximo domingo, às 17h (de Brasília), para escapar das duas vagas restantes de descenso à Série B.

O Fluminense recebe o América Mineiro em um confronto direto contra o rebaixamento e precisa de um empate para escapar de novo vexame. Assim como seu rival, o Vasco precisa apenas de um empate, mas enfrenta, fora de casa, um Ceará que briga por vaga na Copa Sul-Americana. Ao América-MG, só uma vitória interessa contra o Fluminense, um empate obriga os mineiros a torcerem para que Vasco, Chapecoense e Sport percam.

A Chapecoense recebe o São Paulo – que ainda sonha com vaga no G-4 – e precisa de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento sem depender de empate ou derrota de todos os postulantes ao descenso. O Sport é o clube mais ameaçado e só conseguirá fugir da Série B se derrotar o Santos, que não luta por mais nada na competição. Além da vitória, os pernambucanos precisam torcer por tropeços de seus concorrentes.

Os jogos dos ameaçados:

Fluminense x América Mineiro (Maracanã)

Ceará x Vasco (Castelão)

Chapecoense x São Paulo (Arena Condá)

Sport x Santos (Ilha do Retiro)