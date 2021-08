Fluminense demite Roger Machado após eliminação na Libertadores

O Fluminense anunciou, neste sábado, 21, a demissão de Roger Machado. O técnico teve a saída decretada após a eliminação do clube carioca nas quartas de final da Copa Libertadores para o Barcelona-EQU. Somado a isso, o time não vivia boa fase no Brasileirão, com quatro derrotas seguidas e na 15ª colocação, a apenas dois pontos do Sport, primeiro time na zona de rebaixamento.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Em nota oficial, o clube informou que a diretoria está reunida e comunicará o substituto no comando técnico ainda ao longo deste sábado. No total, Roger Machado comandou o Fluminense em 42 partidas, com 19 vitórias, 10 derrotas e 13 empates.

O Fluminense FC informa que a diretoria desligou o técnico Roger Machado, na noite de sexta-feira (20/08). A diretoria está reunida e comunicará o novo comando técnico ao longo deste sábado. O clube agradece ao treinador e deseja sorte em sua carreira. pic.twitter.com/E2zGPg4BgL — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 21, 2021