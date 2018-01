Fluminense contrata goleiro uruguaio De Amores

O Fluminense segue reformulando seu elenco e nesta segunda-feira acertou a contratação do goleiro Guillermo de Amores, que pertence ao uruguaio Boston River, cedido por empréstimo até o fim de 2018.

“Estou muito contente por chegar ao Fluminense. Agradeço ao clube e aos torcedores por esta oportunidade e prometo que vou me dedicar muito para ajudar a nossa equipe a conquistar títulos”, disse o goleiro ao site oficial do Fluminense.

De Amores iniciou a sua carreira no Liverpool, do Uruguai, tendo sido adversário do Fluminense na última edição da Copa Sul-Americana – foi titular nos dois jogos, em que a equipe carioca o venceu por 2 a 0 e perdeu por 1 a 0. No início deste ano, assinou com o Boston River, mas agora foi emprestado ao clube brasileiro.

Vocês queriam e ele veio. De Amores é o novo reforço do Fluzão para a temporada. Pode comemorar o #DeAmoresNoFlu, Tricolor! https://t.co/SLzLUbI5v7 #VamosFluzão pic.twitter.com/vIhLI4FH5p — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 22, 2018

De Amores, de 23 anos, possui passagens pela seleções de base do Uruguai, tendo sido eleito o melhor goleiro do Mundial Sub-20 de 2013, competição em que foi vice-campeão.

No fim de 2017, o Fluminense dispensou Diego Cavalieri, até então titular absoluto do clube. O time começou a temporada 2018 com Júlio César como goleiro titular, e Marcos Felipe e Pedro Paulo como opções do técnico Abel Braga para a posição. Antes do goleiro uruguaio, o Fluminense já acertou as chegadas de Gilberto, Jádson e Airton para a temporada 2018.