Florida Cup: Flamengo bate Ajax nos pênaltis; São Paulo perde

Flamengo e São Paulo abriram a temporada 2019 nos Estados Unidos, na disputa da Florida Cup, na noite desta quinta-feira 10. O clube carioca venceu o tradicional Ajax, da Holanda, nos pênaltis, após empate em 2 a 2, no Orlando City Stadium, enquanto o time paulista perdeu para o para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 2 a 1, no Al Lang Stadium.

O compromisso de pré-temporada do Flamengo foi bem aproveitado pelo colombiano Fernando Uribe, que mostrou serviço ao novo técnico, Abel Braga. Agora com a “sombra” do recém-contratado Gabriel Barbosa, que não viajou aos EUA, o atacante marcou duas vezes. Huntelaar e Labyad fizeram os gols do Ajax.

Além de Uribe, Diego Alves, que chegou a ficar com o futuro incerto na Gávea após desentendimento com a comissão técnica e diretoria em 2018, brilhou com defesas difíceis na etapa final, quando o duelo foi dominado pelo Ajax. Na disputa de pênaltis, Piris da Motta, Rodinei, Trauco e Berrío converteram as cobranças do Flamengo. Já Veltman acertou a trave e o argentino Magallán isolou para o Ajax, determinado o triunfo da equipe carioca por 4 a 3.

Os times voltam a campo no sábado. O Ajax encara o São Paulo às 16 horas (de Brasília), enquanto o Flamengo enfrenta o Eintracht Frankfurt às 19h. As duas partidas serão no Orlando City Stadium. Quem somar mais pontos no encerramento dos duelos será o campeão do torneio amistoso, sendo que os alemães estão com três, os cariocas com dois e os holandeses com um. Os paulistas, que não pontuaram, não brigam mais pela taça.

Defesa complica o São Paulo

Diante do Eintracht Franfkurt, o São Paulo foi castigado por duas falhas da defesa: um pênalti cometido por Bruno Peres, convertido pelo croata Rebic, e um gol contra de Igor Vinícius. Nenê descontou para o clube brasileiro, que contou com as estreias de três reforços para a temporada: o goleiro Tiago Volpi, o meia Hernanes e atacante Pablo.

Do trio, o mais participativo no primeiro tempo foi Hernanes. Posicionado à frente de Hudson e Jucilei no meio-campo, foi o principal organizar de jogadas e o homem de referência na organização dos contra-ataques. Faltou, claro, ritmo de jogo e entrosamento do time dirigido por André Jardine.

O destaque positivo foi Helinho. Aberto pelo lado direito, levou perigo em dribles e lances individuais, e teve a melhor chance de gol, ao completar de primeira um cruzamento de Reinaldo. A bola passou por cima do travessão. Já Pablo, discreto, não conseguiu nenhuma chance para finalizar.