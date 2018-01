Florida Cup: Corinthians estreia em 2018 contra o PSV

Pelo quarto ano consecutivo, o Corinthians inicia sua temporada em solo americano, na disputa do torneio amistoso Florida Cup, em Orlando. Na noite desta quarta-feira, a partir das 22h (de Brasília), o campeão brasileiro enfrentará o PSV, clube holandês pelo qual passaram vários brasileiros, como Romário e Ronaldo. E também Fagner e Cássio, que não brilharam no time de Eindhoven e hoje reencontrarão o ex-time como líderes do Corinthians.

No primeiro confronto da história diante do clube holandês, o Corinthians fará seu primeiro teste sem os três importantes atletas que deixaram a equipe: o zagueiro Pablo, o lateral Guilherme Arana e o atacante Jô. Eles devem ser substituídos respectivamente por Juninho Capixaba, que acabou de chegar do Bahia, Pedro Henrique e Kazim.

Enquanto o técnico Fábio Carille prepara o time, os dirigentes seguem em busca de reforços – o zagueiro Henrique e o atacante Henrique Dourado, ambos do Fluminense, estão com negociações adiantadas.

Como fez nos últimos anos, o Corinthians deve ter uma equipe diferente para cada tempo do jogo no Orlando City Stadium. De início, Carille deve testar uma formação mais ofensiva, com apenas Gabriel de volante, com Jadson e Rodriguinho na armação, Clayson, Romero e Kazim na frente.

No PSV, que lidera o Campeonato Holandês, os destaques são o meia mexicano Hirving Lozano, que marcou 11 gols em 16 jogos em sua primeira temporada, e o técnico Phillip Cocu, que jogou muitos anos na seleção holandesa e perdeu um pênalti contra o Brasil na semifinal da Copa de 1998, na França.