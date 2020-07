FlaTV x Globo: como assistir aos jogos de Flamengo e Botafogo nesta quarta

O Flamengo recebe o Boavista nesta quarta-feira 1º, no Maracanã, com portões fechados, às 21h30, pela 5ª rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O clube anunciou que transmitirá a partida para todo o Brasil na FlaTV, o seu canal no YouTube. A novidade faz parte de uma batalha jurídica entre a equipe mais popular do país e a Rede Globo, que, por sua vez recorre para fazer valer os direitos de transmissão do Estadual adquiridos por ela.

A luta na Justiça começou na última semana, quando o Flamengo se baseou na Medida Provisória 984/2020, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e batizada informalmente nos corredores de Brasília como “MP do Flamengo” devido à participação direta de dirigentes rubro-negros em sua elaboração, que estabelece que os clubes mandantes detenham 100% dos direitos de transmissão de suas partidas. Antes, a lei previa um acordo entre os dois times para a venda do jogo.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Em resumo, Flamengo e Globo não se acertaram para a transmissão do Carioca, pois o clube considerou insuficiente a quantia de cerca de 17 milhões de reais oferecida a ele e aos outros grandes do Estado; com a MP, a emissora perdeu o direito de vetar a transmissão de jogos em casa do clube. A Globo teve ação liminar negada pela Justiça, mas recorreu e ainda pode tentar barrar a transmissão da FlaTV às vésperas do jogo contra o Boavista.

Enquanto continua o conflito judicial, a emissora anunciou que transmitirá na TV aberta, para 13 estados, mais o Distrito Federal e Juiz de Fora, o jogo entre Portuguesa-RJ e Botafogo, também às 21h30 (de Brasília), pela 5ª rodada da Taça Rio, no estádio Luso Brasileiro. A partida também estará disponível na TV fechada, pelo canal SporTV.