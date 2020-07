Flamengo vence Fluminense e é o campeão carioca de 2020

O Flamengo confirmou seu favoritismo e conquistou o título do controverso Campeonato Carioca de 2020 ao vencer o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 15, no Maracanã, que estava vazio em respeito ao protocolo do coronavírus. Foi o 36º título Estadual do clube rubro-negro e o quarto troféu apenas na temporada 2020, depois das conquistas da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara.

O Flamengo jogava pelo empate pois havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1. Os dois times contavam com desfalques importantes: o rubro-negro Gabriel Barbosa, expulso na última partida, e o tricolor Fred, lesionado. O primeiro tempo foi truncado, com muitas faltas e poucas chances claras. O clube rubro-negro teve mais posse e desperdiçou boas oportunidades com Bruno Henrique e Pedro. O clube das Laranjeiras respondeu em contra-ataques rápidos com Evanilson.

O segundo tempo seguiu o mesmo roteiro, com o jogo interrompido diversas vezes por infrações. O gol que selou o título só saiu aos 49 minutos do segundo tempo, em chute de Vitinho que desviou na zaga e encobriu o goleiro Muriel. No fim, ainda houve um princípio de confusão entre Hudson e Michael, antes da festa (tímida) dos atletas no gramado.

Em um ano de trabalho, o treinador português Jorge Jesus, campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, chegou a cinco grandes títulos noi clube – perdeu apenas a Copa do Brasil e o Mundial de Clubes. Segundo diversos veículos de imprensa de Portugal, a final do Estadual pode ter marcado a despedida de Jesus do clube carioca. Ele ainda não se manifestou publicamente sobre o interesse do Benfica e recebeu o carinho dos atletas, que o jogaram para o alto e gritaram “olê, olê, olê, mister, mister” após a conquista.

Final fora da Globo, mas em TV aberta

O Fla-Flu marcou o capítulo final do imbróglio envolvendo os direitos de transmissão do campeonato, do qual a Globo rescindiu contrato alegando quebra de exclusividade. O Flamengo, mandante da partida, voltou a fazer uso da Medida Provisória 984/2020 e, além de transmitir o jogo em seu canal próprio, cedeu a partida para o SBT.

Segundo dados prévios do Ibope, a emissora de Silvio Santos chegou a liderar a audiência no Rio de Janeiro durante boa parte do jogo, ficando entre 20 pontos e 30 pontos. Em São Paulo, ficou quase sempre acima dos 10 pontos, número inferior à Globo, bem acima da média do canal paulista.

A primeira final foi transmitida na FluTV, com pico de audiência de 3,2 milhões de pessoas. Antes, na decisão da Taça Rio, o canal tricolor registrou o recorde de uma live no YouTube: de 3,6 milhões de pessoas simultaneamente. Apesar dos números bastante relevantes para a plataforma, os patrocinadores do Flamengo pressionaram a diretoria para que o jogo fosse mostrado em TV aberta, cujo alcance é bem maior – o que foi comprovado nesta quarta.