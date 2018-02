Flamengo: temporal no Rio derruba refletores da Ilha do Urubu

A forte chuva que abateu o Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira provocou estragos em vários pontos da cidade, incluindo a Ilha do Urubu. O Flamengo informou nesta manhã que o temporal causou o desabamento de dois postes de iluminação de seu estádio, na Ilha do Governador. Segundo o clube, ninguém se feriu.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que duas torres de iluminação do estádio Ilha do Urubu caíram na madrugada desta quinta-feira, em função das fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade do Rio de Janeiro. As torres estavam localizadas entre as arquibancadas dos setores Oeste e Norte e Oeste e Sul. Não houve feridos no incidente e equipes do Flamengo estão no local para avaliar a situação. Ao longo do dia atualizaremos as informações”, informou o Flamengo.

O estádio está programado para receber a partida entre Flamengo e River Plate, pela estreia dos times na fase de grupos da Copa Libertadores, no próximo dia 28. O jogo será disputado com portões fechados, por causa de uma punição da Conmebol ao clube carioca.