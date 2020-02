Flamengo rebate Faustão e entra em guerra escancarada com a Globo

O Flamengo entrou em discussão pública na noite da última segunda-feira 11 com o apresentador Fausto Silva, o Faustão, que disparou no domingo, ao vivo em rede nacional, contra a ‘indecência’ da diretoria do clube com relação ao incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jogadores das categorias de base do rubro-negro. Em nota, a equipe carioca rebateu o ‘desconhecimento’ do apresentador de 69 anos e aumentou, agora publicamente, a temperatura nas tratativas com a TV Globo.

“O apresentador Fausto Silva acusou, de forma leviana e inconsequente, as diretorias (passada e atual) do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Mostrando seu total desconhecimento sobre o caso, o apresentador da Rede Globo destilou uma série de acusações infundadas que, além de atacar a honra dos dirigentes, acabaram também por atingir a imagem da instituição Flamengo”, comunicou o clube.

Faustão, no domingo, criticava a postura fria da direção do clube em relação à tragédia do Ninho. “É inadmissível e indecente o comportamento da direção do Flamengo no caso do incêndio. Como esses dirigentes conseguem chegar em casa e olhar filho, neto, com essa atitude que tomam, sem nenhum respeito ao cidadão, a quem perdeu crianças, como é o caso dessa tragédia. É revoltante em todos os aspectos”, criticou Faustão.

O Flamengo apresentou, em nota, diversos pontos trabalhados por eles para minimizar os efeitos da tragédia, acusando a Rede Globo de usar as críticas sobre o caso como ‘pano de fundo para interesses comerciais não atendidos’. O clube e a emissora estão em guerra nos bastidores desde o início do ano, quando o Flamengo exigiu receber mais dinheiro do que seus rivais pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, mas a Globo refutou e os jogos do Flamengo no torneio não são televisionados até o momento.

“O apresentador Fausto Silva desconhece, ou preferiu omitir, todo o trabalho que o Flamengo tem feito para minimizar os efeitos desta que foi a maior tragédia do clube em seus 124 anos de existência. Todos estes pontos poderiam ser facilmente levantados pela equipe de produção da Rede Globo antes das acusações. Como isto não foi feito, infelizmente nos leva a crer que tamanha agressividade tem como pano de fundo interesses comerciais não atendidos e que se sobrepõem ao trabalho de informar corretamente aos telespectadores. Isto, ao nosso ver, constitui abuso de direito e tentativa de indução negativa da opinião pública, algo inadmissível do ponto de vista moral e ético”.

Confira na íntegra a nota do Flamengo:

O apresentador Fausto Silva desconhece, ou preferiu omitir, todo o trabalho que o Flamengo tem feito para minimizar os efeitos desta que foi a maior tragédia do Clube em seus 124 anos de existência:

– Não falou que 19 famílias e meia, das 26 atingidas pela tragédia, já entraram em acordo no que diz respeito às indenizações.

– Que o Flamengo, desde o primeiro momento da tragédia, trouxe familiares de todas as vítimas para o Rio de Janeiro e os hospedou em um hotel para que pudessem acompanhar de perto as apurações das autoridades competentes. O mesmo aconteceu com as famílias residentes no Rio de Janeiro.

– Que, por iniciativa própria, o Clube pagava, desde fevereiro de 2019, uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 5 mil, ou seja, seis vezes maior do que a média que os atletas recebiam. Desde o fim do ano passado o valor pago pelo clube passou para R$ 10 mil.

– Que, desde o primeiro momento, o Flamengo disponibiliza assistência médica, pedagógica, psicológica e social para as vítimas e seus familiares.

– Que o Flamengo ofereceu a todas as famílias um valor muitas vezes superior ao que a Justiça brasileira costuma determinar em casos como este.

– Que o Clube mantém sim contato com as famílias, inclusive por meio dos advogados constituídos por elas próprias para representá-las.

Por fim, o Flamengo reitera que sempre esteve – e continua – à inteira disposição das famílias para o diálogo e assim seguirá até que todas sejam indenizadas de forma justa.

As famílias de Christian Esmério, Jorge Eduardo e Pablo Henrique, três das 10 vítimas do incêndio, publicaram uma nota de esclarecimento para desmentir as informações divulgadas pelo Flamengo. “Frente a todas as informações mentirosas veiculadas e propagadas pela atual gestão do Flamengo, repudiamos sua atitude e temos a certeza de que elas não representam a grandeza desta Instituição e de milhões de torcedores que tem nos dado imenso apoio – e pelo qual seremos eternamente gratos”.

Confira a nota das famílias:

(i) A diretoria falta com a verdade quando afirma que teria trazido, na ocasião da tragédia, os familiares de todas as vítimas ao Rio de Janeiro e os teria hospedado em um hotel para que pudessem acompanhar de perto as apurações das autoridades competentes. O que o Flamengo fez foi, dias após a tragédia, chamar as famílias no Rio de Janeiro para se reunirem com representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública para a celebração de um acordo quanto às indenizações;

(ii) A diretoria dolosamente omite que, naquela ocasião, as famílias, no auge de suas dores, aceitaram imediatamente a proposta estudada e apresentada pelo Ministério Público e a Defensoria Pública, sem sequer discutir os valores, enquanto a diretoria do Clube não aceitou e disse que cuidaria de cada caso individualmente;

(iii) A diretoria falta com a verdade quando afirma que foram disponibilizadas por seus membros, formas de acompanhamento das apurações das autoridades competentes;

(iv) A diretoria não esclarece que o valor mensal de R$ 10.000,00 não está sendo pago voluntariamente pelo clube, mas sim em decorrência de ordem judicial;

(v) A diretoria não disponibiliza às nossas famílias qualquer tipo de assistência médica, psicológica ou social, sendo certo que os valores que os familiares vêm recebendo mensalmente são quase em sua totalidade usados para o pagamento destes custos;

(vi) Não é verdadeira a afirmação de que a diretoria teria oferecido às nossas famílias um valor superior ao que a Justiça Brasileira costuma determinar em casos como este, pelo simples fato de que, conforme já amplamente noticiado, não há na história qualquer caso que guarde semelhanças fáticas com a tragédia no Ninho do Urubu! Não há na história da Justiça Brasileira nenhum caso onde, mesmo após ser notificada por mais de 31 vezes das irregularidades existentes em seu alojamento, uma instituição manteve, ainda assim, adolescentes dormindo em contêineres feitos de material de alta combustão e não autorizados a servirem de dormitórios;

(vii) A diretoria do Flamengo jamais fez contato com qualquer membro de nossas famílias ou com nossos advogados. O único contato feito pelo clube partiu de seus ADVOGADOS, e foi feito diretamente com nossos advogados, para informar que aceitariam pagar apenas o “teto” estabelecido por eles e que não estão abertos a negociações;

Desta forma, frente a todas as informações mentirosas veiculadas e propagadas pela atual gestão do Flamengo, repudiamos sua atitude e temos a certeza de que elas não representam a grandeza desta Instituição e de milhões de torcedores que tem nos dado imenso apoio – e pelo qual seremos eternamente gratos;

Por fim, nos colocamos à disposição do Flamengo para um abraço, uma palavra de conforto ou qualquer tipo de carinho que até hoje não recebemos;