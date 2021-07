Flamengo goleia o Defensa e se classifica em jogo com volta de torcida

O Flamengo goleou por 4 a 1 o Defensa y Justicia na noite desta quarta-feira, 21, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo marcado pelo retorno de público. Essa foi a primeira partida do clube com a presença de torcedores desde o fechamento dos estádios pela pandemia do novo coronavírus – o último havia acontecido em 11 de março de 2020, há 497 dias, na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, também pela competição continental.

Os gols dos brasileiros foram marcados pelo zagueiro Rodrigo Caio, logo aos oito minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o meio-campista uruguaio Arrascaeta, aos 20, e o atacante Vitinho, aos 37 e 49, consolidaram a vitória da equipe do técnico Renato Gaúcho. Os argentinos chegaram a empatar o confronto, aos 39 do primeiro tempo, com o meio-campista Loaiza.

Jogando em casa e com 5.518 pessoas presentes, de acordo com balanço financeiro divulgado, o Flamengo começou impondo pressão e encontrou o primeiro gol em cobrança de escanteio de Everton Ribeiro, que encontrou Rodrigo Caio. Aos 15, o atacante Bruno Henrique acertou a trave após troca de passes rápida entre Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa.

🇧🇷⚽🇦🇷 Goleada! O @Flamengo venceu o @ClubDefensayJus por 4-1 e cravou presença nas quartas de final da CONMEBOL #Libertadores. Agora, espera #Inter ou #Olimpia na próxima fase. 🤩 Rodrigo Caio, De Arrascaeta e Vitinho fizeram a festa da Nação em Brasília.#GloriaEterna pic.twitter.com/PmhkZ0kzgy — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 22, 2021 Continua após a publicidade

O time mantinha ritmo intenso e acertou novamente a trave, aos 24, após cobrança de falta de Arrascaeta. O gol de empate sofrido ocorreu em um erro do goleiro Diego Alves, que jogou a bola na cabeça de Loaiza na tentativa de passe.

No segundo tempo, veio a consolidação com três gols. O primeiro de Arrascaeta, o 37º do uruguaio em 121 jogos pela equipe carioca. Vitinho, que jogou apenas 15 minutos, dos 35 aos 50, ainda conseguiu deixar a sua marca por duas vezes. Na primeira, aproveitando jogada de Arrascaeta. Na segunda, de Gabigol.

O Flamengo, agora, espera o vencedor do confronto entre Olimpia e Internacional, que acontece nesta quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. Na primeira partida, um empate sem gols em Assunção, no Paraguai, possibilitando aos brasileiros a condição de uma vitória simples para assegurar classificação.

Entre os espectadores, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que ficou em uma das tribunas do estádio acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro, e de comitiva com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e os deputados federais Hélio Lopes (PSL-RJ) e Major Vitor Hugo (PSL-GO).