Com ajuda de drone, Flamengo tenta quebrar tabu de 18 anos

Sem título internacional desde a conquista da Mercosul de 1999, o Flamengo decide nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente. Os argentinos venceram a partida de ida por 2 a 1 e jogam pelo empate.

O Flamengo entrará em campo com o atacante Everton de volta ao time. Existe a possibilidade dele ser escalado na lateral esquerda, o que levaria Trauco ao banco de reservas, para permitir a entrada de Lucas Paquetá.

Os torcedores flamenguistas tentaram ajudar o clube antes da partida, ao fazer uma transmissão ao vivo do treino do Independiente no Engenhão, por meio de um drone. O clube, que joga pelo empate, pode entrar sem o meia Martín Benítez e reforçar a defesa com a entrada de Fernando Amorebieta, jogando com três zagueiros.

(com Gazeta Press)