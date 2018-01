Flamengo empresta goleiro Alex Muralha

Após um ano de 2017 muito ruim no Flamengo, em que foi criticado por torcedores após algumas falhas no clube, o goleiro Alex Muralha foi emprestado ao Albirex Niigata, do Japão, por onze meses, até 1° de fevereiro de 2019, para a disputa desta temporada de 2018, com opção de compra.

O clube disputará a segunda divisão japonesa neste ano e contará com o goleiro brasileiro, que já está providenciando os trâmites para concluir o negócio. Ele viajará a Niigata no dia 5 de fevereiro para assinar o contrato, válido a partir de março, e realizar exames médicos no clube japonês.

Em dois anos jogando pelo Flamengo, foram 77 jogos e o título carioca de 2017. No começo de 2017, foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira, mas acabou perdendo espaço após o momento difícil que viveu na equipe carioca.