Flamengo empata e Botafogo perde na estreia do Carioca

A primeira rodada do Campeonato Carioca acabou neste sábado, 18, com um empate sem gols do Flamengo, que jogou somente com os garotos, com o Macaé e a vitória por 1 a 0 do Volta Redonda sobre Botafogo. Vasco e Fluminense vão a campo no domingo.

Jogando no Maracanã, o Flamengo atuou com o time sub-20, já que o elenco principal ainda está de férias por causa da disputa do Mundial de Clubes, no fim de dezembro. O jogo não teve transmissão da televisão – o clube não chegou a um acordo com a Globo, dona dos direitos do torneio.

O Botafogo, que jogou com reservas e alguns atletas da base, foi derrotado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com um gol aos 24 minutos do primeiro tempo pelo atacante Saula Ribeiro. Bernardo chegou a balançar as redes, mas o 2 a 0 foi anulado por impedimento.