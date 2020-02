Flamengo empata com Del Valle na partida de ida da Recopa Sul-Americana

O Flamengo ficou no empate com o Independiente del Valle por 2 a 2, em duelo finalizado já no início da madrugada desta quinta-feira, 20, e válido pela ida da Recopa Sul-Americana, decisão entre os últimos campeões da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.

O duelo foi marcado por muita tensão, principalmente na parte final, quando o árbitro deu vários cartões amarelos para flamenguistas. Além disso, autor do gol de empate, o atacante Bruno Henrique saiu do estádio de ambulância, mas exames realizados no hospital não apontaram lesão. O zagueiro Rodrigo Caio também deixou a partida lesionado na etapa final.

Os gols do confronto foram marcados por Murillo, aos 19 no primeiro tempo, Bruno Henrique empatou aos 20 do segundo, Pedro virou já aos 40, mas o rubro-negro cedeu o empate aos 45, quando Pellerano marcou de pênalti, feito por Rafinha em Murillo. No fim, o Del Valle quase virou, com duas chances seguidas.

O confronto decisivo será no Maracanã, na próxima quarta-feira, 26, às 21h30.