Flamengo e Inter se enfrentam nas quartas da Libertadores; como assistir

O Flamengo enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, 21, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. O confronto de equipes brasileiras será transmitido na TV aberta pela Rede Globo e na fechada pelo SporTV.

O clube carioca vive boa fase nos últimos jogos e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tendo a Libertadores como principal objetivo. A equipe treinada pelo português Jorge Jesus embalou após eliminar o Emelec nos pênaltis, nas oitavas da Libertadores, depois de ter perdido o jogo de ida, no Equador, por 2 a 0 e devolver o placar no Maracanã.

O Internacional, por outro lado, não encontrou dificuldades para passar pelo Nacional, vencendo o confronto no Uruguai, por 1 a 0, e no Beira-Rio, por 2 a 0. No Brasileirão, o Inter ocupa a 7ª colocação, mas está ainda melhor na Copa do Brasil, depois de eliminar o Palmeiras, nas quartas, e vencer o jogo de ida da semifinal contra o Cruzeiro, em pleno Mineirão, por 1 a 0.

Para o confronto desta quarta, Jorge Jesus terá de lidar com o desfalque do atacante Gabriel Barbosa, que sentiu dores na coxa esquerda, e do meia Diego, ainda se recuperando de cirurgia no tornozelo. No lado colorado, o técnico Odair Hellmann não contará com os meias Rodrigo Dourado e Matheus Galdezani, que se recuperam de cirurgia no joelho.

Confira as prováveis escalações:

Flamengo

Goleiro: Diego Alves

Defensores: Rafinha, Filipe Luís, Rodrigo Caio e Pablo Marí

Meias: Cuéllar, Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro

Atacantes: Gerson e Bruno Henrique

Internacional

Goleiro: Marcelo Lomba

Defensores: Bruno, Uendel, Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta

Meias: Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick e D’Alessandro

Atacantes: Rafael Sóbis e Paolo Guerrero