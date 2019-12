Flamengo e Athletico jogarão a Supercopa do Brasil no dia 16 de fevereiro

A Supercopa do Brasil, que será disputada entre o Flamengo, campeão brasileiro, e o Athletico Paranaense, campeão da Copa do Brasil, será disputada no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 11h, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, na capital federal.

O jogo é a novidade no calendário do futebol brasileiro para 2020 e estava inicialmente marcado para 19 de janeiro. Mas, por causa da participação do Flamengo no Mundial de Clubes, teve a data remarcada.

A Supercopa do Brasil será disputada em jogo único e, em caso de empate, será decidida nos pênaltis. O campeão vai levar R$ 5 milhões enquanto o vice ganhará R$ 2 milhões.

De acordo com a CBF, o horário das 11h foi escolhido por ter sido sucesso no Campeonato Brasileiro e devido a uma agenda de eventos na cidade integrados ao jogo, com atividades e shows que se prolongarão pelo fim de semana. “Iniciaremos por Brasília e nossa ideia é espalhar essa experiência para uma grande cidade brasileira a cada ano. Vamos abrir a temporada com um importante título em disputa e proporcionar uma experiência diferenciada para os torcedores que forem ao jogo”, disse Rogério Caboclo, presidente da CBF.