Flamengo, Cruzeiro e Corinthians jogam pela Libertadores nesta quarta

Três clubes brasileiros entram em campo pela Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. O Corinthians enfrenta o Colo Colo, de Valdívia e Barrios, ex-jogadores do Palmeiras – no Chile -, enquanto Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Rio de Janeiro nas oitavas de final do torneio.

O Corinthians jogará no Chile, no estádio Monumental David Arellano, às 21h45 (de Brasília). Valdívia é o principal nome do Colo Colo, ex-jogador do Palmeiras, junto, com Lucas Barrios, argentino naturalizado paraguaio campeão da Copa do Brasil de 2015, também pelo Palmeiras.

No time brasileiro, o destaque é o paraguaio Romero, que fará seu 200° jogo com a camisa do Corinthians, o primeiro estrangeiro a atingir essa marca pelo clube.

Flamengo x Cruzeiro

Finalistas da Copa do Brasil em 2017, Flamengo e Cruzeiro iniciam a disputa das oitavas da Libertadores no, Maracanã às 21h45 (de Brasília), com expectativa de público de 50.000 torcedores. No Flamengo, Lucas Paquetá está suspenso e Diego é o grande destaque.

No Cruzeiro, Barcos se recupera de lesão e o destaque é o meia Thiago Neves. Em 2017, ele converteu o pênalti decisivo no triunfo diante do Flamengo na final da Copa do Brasil.

(com Gazeta Press e Estadão Conteúdo)