Flamengo contraria Globo e vai transmitir jogos do Carioca no YouTube

O Flamengo confirmou irá transmitir em seu canal no YouTube o jogo contra o Boavista, na próxima quarta-feira, dia 1º, pelo Campeonato Carioca. Na visão do clube rubro-negro, isso torna-se possível a partir da medida provisória 984, sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, e que dá aos clubes mandantes o direito de transmissão de suas partidas, mesmo que não exista acordo com o clube visitante.

“É um marco para o futebol brasileiro. Com a MP, todos os clubes, além de se fortalecerem, ganharão mais poder de negociação e poderão fazer mais ações para os seus torcedores. Estamos trabalhando para oferecer uma transmissão de alto nível para nossa torcida. Essa transmissão representa a democratização do espetáculo. Ficamos felizes por proporcionar essa alegria à torcida em um momento de tanta adversidade”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação do Flamengo, em nota no site oficial do clube.

A MP favorável ao Flamengo na exibição de suas partidas do campeonato Estadual, causou mal estar com a Rede Globo, dona dos direitos do Campeonato Carioca. A emissora já havia entrado com uma liminar para impedir que o time carioca, que não cedeu os seus direitos à Globo para a competição, transmita seus próprios jogos. Em nota, o Grupo Globo diz que não comenta casos sub judice e reiterou o conteúdo de outro posicionamento, enviado na semana passada (leia a íntegra abaixo).

Posicionamento da TV Globo sobre a MP 984

Sobre a medida provisória 984, que alterou Lei Pelé e determinou que os clubes mandantes dos jogos passem a ser os únicos titulares dos direitos de transmissão, a Globo vem esclarecer que a nova legislação, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não modifica contratos já assinados, que são negócios jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição Federal.

Por essa razão, a nova medida provisória não afeta as competições cujos direitos já foram cedidos pelos clubes, seja para as temporadas atuais ou futuras. A Globo continuará a transmitir regularmente os jogos dos campeonatos que adquiriu, de acordo com os contratos celebrados, e está pronta para tomar medidas legais contra qualquer tentativa de violação de seus direitos adquiridos.

O Campeonato Carioca foi cedido na vigência da lei que exigia a concordância de ambos os clubes participantes do jogo para a transmissão. A nova MP, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não altera essa cessão já realizada, que é um negócio jurídico perfeito, garantido pela Constituição Federal. A Globo não detém os direitos sobre os jogos do Flamengo e por isso não irá transmiti-los. Da mesma forma, o Flamengo não poderá transmitir qualquer um de seus jogos (ainda que seja mandante) porque a Globo é detentora dos direitos de todos os demais clubes participantes do Campeonato Carioca.