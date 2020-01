Flamengo confirma saída de Pablo Marí e chegada de Léo Pereira

O Flamengo vem tendo uma semana de mercado agitada. Um dia depois de anunciar o “fico” do artilheiro Gabriel Barbosa, o atual campeão do Brasileirão e da Libertadores oficializou a ida do zagueiro Pablo Marí para o Arsenal, da Inglaterra, e a chegada de seu substituto, Léo Pereira, ex-Athletico Paranaense. Também nesta quarta-feira, 29, o Flamengo anunciou a renovação do atacante Bruno Henrique.

Pela manhã, o Flamengo divulgou um vídeo de despedida e agradecimento a Marí, contratado no ano passado junto ao La Coruña e que formou com Rodrigo Caio a dupla de zaga nas conquistas do time. Ele se transferiu ao Arsenal por empréstimo com opção de compra ao final da temporada europeia.

Chegou a hora de nos despedirmos desse zagueiro que chegou ao Flamengo para deixar a sua marca na nossa história com os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pablo Marí, obrigado por tudo. 👏🏆🇪🇸#CRF pic.twitter.com/z5skwsimzO — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2020 Publicidade

O Flamengo, que já havia contratado Gustavo Henrique, do Santos, já havia anunciado outra boa opção para substituir Marí. O zagueiro Léo Pereira, que estava no Athletico Paranaense, foi contratado por cerca de 32 milhões de reais. Além dos zagueiros, o clube contratou para 2020 o meio-campista Thiago Maia e os atacantes Pedro Rocha, Pedro e Michael.

Tem reforço para o setor defensivo do Mengão, Nação! O zagueiro Léo Pereira é nosso! Ele assinou contrato até dezembro de 2024. Seja bem-vindo! #LéoPereiraNaÁrea pic.twitter.com/uqHIaClWn9 — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2020

O clube rubro-negro ainda oficializou a renovação do atacante Bruno Henrique até 2023. Em um vídeo bem-humorado, o jogador repetiu o bordão “em outro patamar” e a cantoria que fez sucesso entre os torcedores no ano passado.