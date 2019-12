Flamengo confirma a contratação do atacante Pedro Rocha

O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 24, seu primeiro reforço para a temporada 2020. O atacante Pedro Rocha, que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, fechou com o atual campeão da Libertadores até o fim do ano que vem.

O anúncio oficial veio em tom de mistério e a conta do Flamengo no Twitter brincou como se fosse um presente de Natal. Em seguida, o jogador foi confirmado e já mandou uma mensagem em vídeo para os torcedores.

O estagiário “lansou a braba” e o Pedro Rocha já falou pela primeira vez como jogador do Mengão! #CRF pic.twitter.com/4fbDvo5jQs — Flamengo (@Flamengo) December 24, 2019 Publicidade

Pedro Rocha pertence ao Spartak, da Rússia, mas foi revelado pelo Grêmio, onde conquistou a Libertadores em 2017. Ao fim do empréstimo de um ano, o Flamengo terá a prioridade para exercer o direito de compra. Jogador versátil, ele pode atuar pelas pontas ou centralizado no ataque e estará apto para a disputa do Campeonato Carioca. O Flamengo pretende usar uma equipe formada por reservas e jovens das categorias de base.