Flamengo cai no grupo da morte na Libertadores: confira o sorteio

A Conmebol realizou o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021 na tarde desta sexta-feira, 9. A definição dos confrontos não trouxe muita sorte para os representantes cariocas. O Flamengo caiu no chamado “grupo da morte”, a chave com os duelos mais difíceis, enquanto o Fluminense enfrentará o River Plate, campeão em duas das últimas seis edições.

O Rubro-Negro caiu no grupo G, com duas equipes que já foram campeãs da Libertadores, a LDU, do Equador, e o Vélez Sarsfield, da Argentina. O Unión La Calera, atual vice-campeão chileno, completa o grupo. Já o Tricolor está no grupo D, ao lado do River Plate, do Independiente Santa Fe, vice no último campeonato colombiano, e o vencedor do duelo entre Bolívar, da Bolívia, e Junior Barranquilla, da Colômbia, pela terceira fase preliminar.

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras enfrentará o Defensa y Justicia, da Argentina, seu adversário na final da Recopa Sul-Americana, no grupo A. A chave ainda pode ter o Grêmio, que decide seu futuro na competição contra o Independiente del Valle, do Equador, no confronto pela fase preliminar. O Universitario, do Peru, completa a lista.

🏆🔥 ¡Los 8⃣ grupos definidos! 👀 Así quedaron conformadas las zonas para la CONMEBOL #Libertadores 2021. 🤔 ¿Cuál te parece el más difícil?#GloriaEterna pic.twitter.com/J0zv20FWE6 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 9, 2021

O Santos, vice-campeão do torneio no ano passado, é o outro time brasileiro que está na terceira fase preliminar e não terá vida fácil se chegar à fase de grupos. Se confirmar a classificação contra o San Lorenzo, da Argentina, terá outro rival hermano, o Boca Juniors, no grupo C. Barcelona, do Equador, e The Strongest, da Bolívia, também fazem parte da chave.

O Internacional, o São Paulo e o Atlético Mineiro, os outros três representantes do país na Libertadores, caíram em grupos mais acessíveis e, em tese, terão vida mais fácil de olho no mata-mata da competição. A Conmebol também definiu os confrontos da Copa Sul-Americana. Confira os grupos da Libertadores 2021 e da Sul-Americana 2021:

COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA

Grupo A

Palmeiras

Defensa y Justicia-ARG

Universitario-PER

G2 (vencedor de Independiente del Valle-EQU x Grêmio)

Grupo B

Olímpia-PAR

Internacional

Deportivo Táchira-VEN

Always Ready-BOL

Grupo C

Boca Juniors-ARG

Barcelona-EQU

The Strongest-BOL

G4 (vencedor de San Lorenzo-ARG x Santos)

Grupo D

River Plate-ARG

Independiente Santa Fe-COL

Fluminense

G3 (vencedor de Bolívar-BOL x Junior Barranquila-COL)

Grupo E

São Paulo

Racing-ARG

Sporting Cristal-PER

Rentistas-URU

Grupo F

Nacional-URU

Universidad Católica-CHI

Argentinos Juniors-ARG

G1 (vencedor de Libertad-PAR x Atlético Nacional-COL)

Grupo G

Flamengo

LDU-EQU

Vélez Sarsfield-ARG

Unión La Calera-CHI

Grupo H

Cerro Porteño-PAR

Atlético Mineiro

América de Cali-COL

Deportivo La Guaira-VEN

COPA SUL-AMERICANA

🤩 ¡Así quedó la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana 2021, que comienza el 20/4!#LaGranConquista pic.twitter.com/QGdR1DPXyf — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 9, 2021

Grupo A

Rosario Central-ARG

Huachipato-CHI

12 de Octubre-PAR

E4 (eliminado de San Lorenzo-ARG x Santos na fase preliminar da Libertadores)

Grupo B

Independiente-ARG

Bahia

Guabirá-BOL

Uruguai 1 (Montevideo City Torque-URU ou Fénix-URU)

Grupo C

Jorge Wilstermann-BOL

Arsenal de Sarandí-ARG

Ceará

E3 (eliminado de Bolívar-BOL x Junior Barranquilla-COL na fase preliminar da Libertadores)

Grupo D

Athletico Paranaense

Melgar-PER

Alcas-EQU

Metropolitano-VEN

Grupo E

Corinthians

Sport Huancayo-PER

River Plate-PAR

Uruguai 2 (Cerro Largo-URU ou Peñarol-URU)

Grupo F

Newell’s Old Boys-ARG

Palestino-CHI

Atlético Goianiense

E1 (eliminado de Libertad-PAR x Atlético Nacional-COL na fase preliminar da Libertadores)

Grupo G

Emelec-EQU

Tolima-COL

Talleres-ARG

Bragantino

Grupo H

Lanús-ARG

La Equidad-COL

Aragua-VEN

E2 (eliminado de Independiente del Valle-EQU x Grêmio na fase preliminar da Libertadores)