Flamengo busca virada contra o Emelec na Libertadores

Repleto de desfalques por lesão e com uma grande desvantagem no confronto, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, 31, diante do Emelec, do Equador, apostando em sua força no Maracanã lotado por mais de 60.000 torcedores para chegar às quartas de final da Copa Libertadores. O jogo começa às 21h30 e terá transmissão em TV aberta pela Globo, para todo o país, e pelo canal a cabo Fox Sports.

O time equatoriano venceu o primeiro jogo em casa por 2 a 0. Com isso, o Flamengo precisará conquistar um triunfo por três ou mais gols de diferença para ir às quartas de final. Vitória por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Na partida em Guayaquil, o clube rubro-negro lamentou a grave lesão sofrida pelo meia Diego, que fraturou o tornozelo esquerdo, precisou ser operado e ficará pelo menos quatro meses afastado. Para completar, no último domingo o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Lincoln tiveram lesões musculares durante a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, e também foram confirmados como baixas pelo técnico português Jorge Jesus.

O atacante Vitinho, submetido a uma cirurgia no joelho recentemente, e o zagueiro Léo Duarte, que acaba de ser negociado com o Milan, são outros desfalques certos. Em compensação, Jesus deverá contar com os retornos dos meio-campistas Everton Ribeiro e Arrascaeta, recuperados de lesões.

Os dois jogadores treinaram sem restrições na tarde desta terça-feira, mas ainda não se sabe se serão escalados como titulares. A tendência é a de que Jesus opte por uma formação ofensiva. Com isso, existe a possibilidade de Willian Arão ser sacado do meio-campo e o time contar com apenas um volante no setor.

Campeão da Libertadores em 1981, o Flamengo não avança às quartas de final do torneio continental desde 2010, quando foi eliminado nesta fase da competição pela Universidad de Chile. Para voltar a disputar este estágio do torneio, o clube aposta no faro artilheiro de Gabriel Barbosa, maior goleador da equipe na temporada, com vinte bolas na rede. E aposta ainda mais no forte apoio de sua torcida – todos os 60.500 ingressos colocados à venda para o confronto se esgotaram no início desta semana.

Pelo lado do Emelec, o técnico espanhol Ismael Rescalvo não terá o defensor argentino Leandro Vega, que está suspenso e será substituído por Marlon Mejía. Já o meio-campista Bryan Cabezas, com um problema muscular, é dúvida.