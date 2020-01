Flamengo anuncia venda de Reinier e oficializa acerto com Michael

O Flamengo fez dois anúncios no início da tarde desta segunda-feira, 20. O primeiro foi o acerto com o atacante Michael, de 22 anos, eleito a revelação do último Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás. Minutos depois, confirmou a venda do meia Reinier, que completou 18 anos neste domingo, 19, para o Real Madrid. As duas negociações já eram conhecidas, mas o clube só oficializou os negócios depois das assinaturas dos contratos.

Reinier acertou com os espanhóis até junho de 2026 e vai se incorporar ao elenco do Real Madrid Castilla, o time B dos merengues, que disputa a Segunda B, a terceira divisão do futebol do país. O atleta irá se juntar à equipe após finalizar a disputa do Torneio Pré-Olímpico com a seleção brasileira sub-23, que busca de uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020. O Real pagou 30 milhões de euros (quase 140 milhões de reais) e já desejou as boas-vindas ao novo jogador.

Michael já está no Rio de Janeiro há 10 dias. O Goiás havia anunciado a saída do jogador no último dia 10 e um membro do staff do atleta confirmou para a PLACAR que “só faltava a assinatura do contrato” e, por isso, o atleta tinha viajado para a cidade. O atacante custou 7,5 milhões de euros (34 milhões de reais) aos cofres rubro-negros.