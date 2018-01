Flamengo anuncia Carpegiani como novo técnico

O Flamengo agiu rápido e, logo depois de confirmar oficialmente a saída do colombiano Reinaldo Rueda, anunciou nesta segunda-feira seu novo técnico: Paulo César Carpegiani. Ele estava acertado com o time para assumir a gerência de futebol, mas, com Rueda fora, foi a solução encontrada pela diretoria para a vaga de treinador.

Velho conhecido da torcida rubro-negra, Carpegiani treinou a equipe em duas passagens anteriores, entre 1981 e 1983 e em 2000. Sob seu comando, o Flamengo conquistou seus dois títulos mais importantes, a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes de 1981.

Na temporada passada, Carpegiani foi treinador do Bahia. O clube se livrou do rebaixamento nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e chegou a sonhar com uma vaga para a pré-Libertadores.

Carpegiani será apresentado nesta terça, em coletiva às 12h30.

Rueda

Rueda encerra sua passagem no Flamengo para treinar a seleção do Chile, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. O auxiliar Bernardo Redín e o preparador físico Carlos Velasco também deixam o clube. Campeão da Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional, Rueda chegou ao Flamengo em agosto e foi vice-campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O colombiano deverá assinar com os chilenos um contrato de quatro anos até a Copa do Mundo do Catar, em 2022.