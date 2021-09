Flamengo anuncia a contratação do zagueiro David Luiz

O Flamengo anunciou a contratação de David Luiz neste sábado, 11. O zagueiro de 34 anos assinou um contrato válido até o fim de 2022 e vestirá a camisa de número 23. O jogador, que estava sem clube desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra, volta a atuar em um clube brasileiro depois de 14 anos jogando na Europa.

“A Nação me chamou. Então, estou aqui”, disse o novo jogador do Flamengo, em vídeo postado em suas redes sociais. O zagueiro deve ser apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, 13.

David Luiz começou a carreira nas categorias de base do Vitória aos 14 anos, onde atuou inicialmente como volante. Com poucas oportunidades neste setor, o atleta foi deslocado para a zaga e logo ganhou destaque no time baiano. Em 2007, o defensor foi emprestado ao Benfica, de Portugal, e em pouco tempo de clube conquistou a titularidade.

Depois de se destacar pelo time português, com uma conquista do Campeonato Português e duas da Taça da Liga, o zagueiro se transferiu para o Chelsea na temporada 2011-12. No clube inglês venceu uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e uma Copa da Inglaterra.

Na sequência passou pelo Paris Saint-Germain, onde ganhou por duas vezes o Campeonato Francês, a Copa da França, a Copa da Liga Francesa e a Supercopa da França. Depois, o jogador voltou ao Chelsea, onde conquistou mais uma Liga Europa, um Campeonato Inglês e uma Copa da Inglaterra.

No término da temporada 2018-19, se transferiu para o rival Arsenal e ganhou uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Pela seleção brasileira, David Luiz contabiliza 57 jogos, três gols e três assistências, conquistando os títulos da Copa das Confederações 2013 e do Superclássico das Américas 2014.

A voz do povo é a voz de Deus! #DavidLuizNoMengo https://t.co/HM0uXltuw2 — Flamengo (@Flamengo) September 11, 2021