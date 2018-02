Flamengo anuncia a contratação de Henrique Dourado

O Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do rtilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017 pelo Fluminense, o atacante Henrique Dourado, de 28 anos. Após passar por exames médicos e assinar contrato, o atacante será apresentado no final da tarde desta quinta, no Ninho do Urubu.

O atacante iniciou sua carreira no Flamengo de Guarulhos e passou por times no interior de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, como a Chapecoense, na campanha do acesso na Série C. Em 2013, jogou por Santos e Portuguesa, antes de ser contratado pelo Palmeiras em 2014. Dourado também vestiu as camisas de Cruzeiro e Vitória de Guimarães, de Portugal, antes de retornar ao Brasil para defender o Fluminense, em 2016.