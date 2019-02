Flamengo amplia liderança no ranking digital dos clubes brasileiros

Os clubes da Série A apresentaram um crescimento expressivo nas redes sociais no início desta temporada de 2019, segundo o ranking IBOPE Repucom. Somente em janeiro, os vinte clubes da primeira divisão somaram mais de 1,3 milhão de novas inscrições em suas plataformas oficiais, o maior crescimento mensal do último ano. Os clubes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram responsáveis por 88% das novas inscrições no período.

Considerando todos os 45 times monitorados no ranking, os com maiores volumes de crescimento no período foram: Flamengo (257.000), Corinthians (198.000) Atlético Mineiro (131.000), São Paulo (122.000) e Palmeiras (115.000) que, juntos, foram responsáveis por 58% das novas inscrições no período. Neste começo de ano, o Flamengo teve um crescimento superior ao seu desempenho em todos os meses de 2018. A equipe carioca lidera a lista, com o Corinthians em segundo.

“A pré-temporada renova a expectativa dos torcedores com as movimentações do mercado para o novo ano e com isso gera demanda pela retomada do futebol. Um reflexo deste cenário é o volume de novas inscrições nos canais oficiais dos clubes em janeiro, que foi o maior dos últimos doze meses”, destaca José Colagrossi, diretor executivo do IBOPE Repucom.