Flamengo acerta primeira indenização após incêndio que matou garotos

O Flamengo informou nesta sexta-feira, 1, que fechou o primeiro acordo com a família de uma das vítimas do incêndio que atingiu, no dia 8 de fevereiro deste ano, um alojamento do centro de treinamento do clube em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. As famílias dos 10 atletas que morreram já tinham recusado uma proposta feita pelo clube, em mediação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

No último domingo, 24, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, informou que faria negociações individuais com as famílias dos 10 jogadores mortos e também dos três que ficaram feridos na tragédia ocorrida no Centro de Treianamento George Helal, o Ninho do Urubu.

Os valores acordados e o nome da família que fechou o acordo não foram divulgados, segundo o clube, por questões de segurança dos familiares.

O Flamengo informou também que a negociação com as outras famílias continua. A oferta inicial do clube foi entre 300 000 e 400 000 reais, além de um salário mínimo mensal por 10 anos para cada família dos atletas mortos.