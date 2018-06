Firmino quebra timidez para rebater Sergio Ramos: ‘Foi muito idiota’

LONDRES – Roberto Firmino concedeu nesta quarta-feira uma entrevista coletiva bastante breve no centro de treinamento usado pela seleção brasileira, em Londres. Tímido ao extremo, o atacante do Liverpool deixou claro que pretende buscar uma vaga no time titular apenas “falando com os pés”. Sua única declaração mais firme foi uma resposta ao zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, sobre uma suposta “gripe” do brasileiro.

Criticado por ter se envolvido nos lances que causaram a lesão de Mohamed Salah e a concussão do goleiro Karius, do Liverpool, Ramos ironizou. “Só falta Firmino dizer que estava resfriado porque caiu uma gota do meu suor nele”, afirmou o jogador da seleção espanhola, em coletiva de imprensa.

Nesta quarta, Firmino respondeu: “Prefiro nem comentar. Ele está na razão porque foi campeão, mas achei muito idiota da parte dele. Mas tudo bem”, afirmou o atacante alagoano.

Um dos destaques do Liverpool na última temporada, Firmino vem mantendo a boa fase na seleção brasileira, a 11 dias da estreia na Copa do Mundo da Rússia. Depois de marcar um belo gol na vitória por 2 a 0 sobre a Croácia, no último sábado, o atacante alagoano colocou mais pressão no titular do time Gabriel Jesus. Mas ele garante que a concorrência segue leal e deixa a decisão nas mãos do técnico Tite.

“Eu e o Gabriel estamos vivendo uma grande fase, ele foi campeão inglês e fez uma excelente temporada, assim como eu. A seleção só tem a ganhar com essa disputa boa, espero que a gente possa dar nosso melhor durante a Copa. Estou fazendo o meu melhor, como vinha fazendo no meu clube, assim como o Gabriel. A dor de cabeça vai ser do Tite.”