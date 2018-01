Firmino festeja golaço e vitória do Liverpool: ‘Um espetáculo’

Roberto Firmino foi um dos grandes destaques do Liverpool na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City no domingo, pelo Campeonato Inglês. O jogador marcou um golaço e festejou muito a vitória sobre o líder e até então invicto no torneio.

“Foi um duelo emocionante, em que conseguimos abrir uma boa vantagem, mas no final acabamos sofrendo um pouco. O mais importante é que pude ajudar com um gol e que saímos com a vitória. Foi um espetáculo para quem ama futebol.”, afirmou o atacante brasileiro da seleção.

Firmino marcou o segundo gol do Liverpool, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Logo no começo do segundo tempo, o brasileiro ganhou dividida com o zagueiro John Stones e deu um belo toque de cobertura sobre o goleiro Ederson.