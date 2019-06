Firmino aprimora seus dribles. Nos microfones

SALVADOR – Roberto Firmino conseguiu bater seu próprio recorde; e com sobras. No ano passado, deu a entrevista mais rápida da Copa do Mundo, após 14 minutos de respostas bem econômicas. Nesta segunda-feira, 17, na véspera do duelo contra a Venezuela em Salvador, o atacante do Liverpool foi novamente escolhido para encarar os microfones. E conseguiu fugir, literalmente, depois de apenas cinco minutos.

A cada pergunta, constrangido, tentava fazer como no campo: resolver o mais rápido possível. “É igual, tanto no clube quanto na seleção”, resumiu sobre seu posicionamento nos times de Tite e Jürgen Klopp. Questionado sobre como reagiu ao ser “convocado” para a coletiva, foi sincero. “Estou tentando me acostumar… eu tentei correr, mas tem hora que não tem jeito”. Depois de mais três respostas curtas, aproveitou o momento em que o chefe de imprensa pediu para que os fotógrafos se retirassem e pegou carona. “Posso ir também?” Pegou seu boné e saiu correndo, exibindo seu indefectível sorriso.