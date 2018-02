Final da Taça Guanabara será no Espírito Santo

Após o veto do Botafogo para a utilização do estádio Nilton Santos na final da Taça Guanabara, Flamengo e Boavista decidirão o primeiro turno do Campeonato Carioca, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), fora do Rio de Janeiro. O local escolhido foi a cidade de Cariacica, no Espírito Santo. O Maracanã, principal estádio do Rio está vetado por causa dos shows de Phil Collins, Foo Fighters e Queens of the Stone Age.

O estádio Kleber Andrade é conhecido dos rubro-negros, que disputaram dois jogos em Cariacica em 2017: empatou contra o Fluminense por 1 a 1, como visitante no Campeonato Carioca e empatou com o Paraná por 1 a 1, como mandante, nas quartas de final da Primeira Liga. Em 2016 foram oito jogos no estádio, com sete vitórias e apenas uma derrota.

Jogos do Flamengo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, nos últimos dois anos

2017

30/08 – Flamengo (4) 2 x 2 (5) Paraná – quartas de final da Primeira Liga

02/04 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – primeira fase da Taça Rio, Campeonato Carioca

2016

28/09 – Flamengo 1 x 2 Palestino (CHI) – oitavas de final Copa Sul-americana

25/09 – Flamengo 2 x 1 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro

07/09 – Flamengo 2 x 1 Ponte Preta – Campeonato Brasileiro

31/08 – Flamengo 3 x 1 Figueirense – segunda fase Copa Sul-americana

06/08 – Flamengo 1 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro

25/07 – Flamengo 2 x 1 América-MG – Campeonato Brasileiro

29/06 – Flamengo 1 x 0 Internacional – Campeonato Brasileiro

17/02 – Flamengo 1 x 0 América – primeira fase da Primeira Liga