Final da Libertadores entre Boca e River é adiada por causa de temporal

O primeiro jogo da final da Copa Libertadores entre Boca Juniors e River Plate , tratada na Argetina como “a maior final de todos os tempos” foi adiada por causa do temporal que atingiu Buenos Aires neste sábado. O jogo estava marcado para 18h (de Brasília), mas o gramado da Bombonera e as imediações do estádio ficaram alagadas, levando a Conmebol a remarcar a partida para domingo, dia 11, às 17h (de Brasília).

Se suspendió la gran final de la #CONMEBOLLibertadores entre @BocaJrsOficial y @CARPoficial por las fuertes lluvias en Buenos Aires. pic.twitter.com/7UCoE1RRAe — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 10, 2018

