Final da Champions será transmitida no metrô de São Paulo e em Copacabana

A final da Liga dos Campeões da Europa entre Tottenham e Liverpool, neste sábado, 1º de junho, às 16 horas, será transmitida em locais inusitados no Brasil, entre eles a estação Paraíso do Metrô, em São Paulo, a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Centro Comercial Boulevard, em Brasília.

A transmissão será realizada em pontos de mídia informativos já existentes e que veiculam, por exemplo, informações sobre tempo, temperatura e anúncios publicitários. Ao todo serão 28 pontos espalhados pelas três cidades brasileiras que devem alcançar 500.000 espectadores. A final não terá transmissão pela TV aberta, apenas canal TNT, na TV paga, na página do Esporte Interativo no Facebook e no EI Plus, serviço de streaming do canal.

A veiculação no metrô paulistano, na praia do Rio e centro comercial em Brasília será realizada pela marca Heineken, patrocinadora do evento, que vai utilizar a plataforma de vídeo Watch, do Facebook. A parceria já havia sido utilizada nas quartas de final do torneio, quando a patrocinadora criou uma plataforma digital, a Heineken TV, para transmitir as partidas também pela rede social.

Além da transmissão em lugares inusitados, a marca vai promover um evento no ginásio do Pacaembu, em São Paulo, com um telão com duas faces de 26×4 metros. São aguardadas 1.800 pessoas no evento que também vai oferecer shows e uma apresentação da Orquestra Jabaquara no intervalo da partida.

Telão no parque – A Lay’s, outra marca patrocinadora do evento, escolheu o Parque Villa-Lobos, em São Paulo, para montar uma espécie de parque de diversões. Em parceria com a Turner, a marca instalará dois telões para o público. Além disso, haverá uma série de estações como pebolim humano, chute com radar de velocidade, futmesa, etc. O espaço terá a presença do grupo do canal de YouTube Desimpedidos, patrocinado pela marca.

Pelo oitavo ano consecutivo, a final do torneio também será exibida em salas de cinema de todo o país. Serão 189 salas que vão transmitir o jogo por meio da tecnologia Cinelive em redes como Cinemark, Cinépolis, Kinoplex e UCI.