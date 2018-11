Finais da Libertadores entre Boca e River serão em dois sábados

A Conmebol oficializou nesta quinta-feira que as finais da Copa Libertadores, entre os argentinos Boca Juniors e River Plate, serão em dois sábados, dia 10 e 24 de novembro, ambos às 16 horas, no horário de Buenos Aires (17 horas de Brasília). Inicialmente, os jogos estava marcados para 7 e 28 de novembro, duas quarta-feiras, mas foram modificadas por causa de uma reunião da cúpula do G20, na capital argentina, a partir do dia 30.

A primeira partida acontecerá no estádio La Bombonera, do Boca Juniors. A segunda ainda não tem local definido. Com a mudança de datas, a realização do jogo no estádio Monumental deve ser viabilizada. Nenhuma das partidas terá torcedor visitante, por regra do futebol argentino desde 2013.

O Grêmio ainda pede impugnação da semifinal contra o River Plate porque o técnico do clube argentino, Marcelo Gallardo, cumprindo suspensão, encontrou-se com os jogadores da equipe no vestiário durante o intervalo.

Essa será a última final de Libertadores decidida em partidas de ida e volta. A partir de 2019, o torneio terá final única, sempre aos sábados, e a sede da decisão na próxima temporada será a cidade de Santiago, capital do Chile.