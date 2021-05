Fim de semana teve títulos no Nordeste e na Alemanha e drama no Paulistão

O último fim de semana teve bastante drama e troféus conquistados. No Brasil, o Bahia venceu o Ceará no tempo normal e também nas penalidades e conquistou o título da Copa do Nordeste, fora de casa. Pelo Paulistão, o Santos evitou o rebaixamento e o Palmeiras, com uma ajuda do Corinthians, conseguiu uma vaga nas quartas de final. O craque Neymar renovou seu contrato com o PSG, mas, em campo, o time segue patinando. Ainda pelas competições europeias, o Bayern conquistou o título do Alemão. Pelo Espanhol, a briga pelo título segue em aberto e, no Italiano, a se complicou na luta por uma vaga na Liga dos Campeões. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Bahia campeão

Depois de uma partida eletrizante no tempo regulamentar, o Bahia derrotou o Ceará nos pênaltis e se sagrou campeão da Copa do Nordeste. Na noite deste sábado, 8, a equipe baiana reverteu a vantagem do adversário, que venceu a ida por 1 a 0, ganhou o jogo por 2 a 1 na Arena Castelão e conquistou a taça após fazer 4 a 2 nas penalidades. O título em Fortaleza garantiu uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2022 e coloca o clube baiano como maior vencedor da competição, com quatro títulos, ao lado do rival Vitória. Já o Ceará não conseguiu seu bicampeonato seguido e seguiu com duas taças do torneio.

📸 Show de imagens! Veja a galeria de fotos do #CastelAço – e não param de subir novas! ➡️ https://t.co/wByZsIrCBM #BBMP pic.twitter.com/33eSp47DNG — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 9, 2021

Santos se salva e Palmeiras avança no Paulistão

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2021 reservou muitas emoções para este domingo, 9. Os destaques foram a classificação do Palmeiras às quartas de final, com uma colaboração do rival Corinthians, e o triunfo do Santos que evitou o rebaixamento do time na competição. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o São Bento, em uma disputa direta contra o rebaixamento no estadual, e venceu por 2 a 0. Ainda na primeira etapa, Lucas Braga e Kaio Jorge garantiram o triunfo. O time da Baixada foi eliminado na fase de grupos e mira a reabilitação na Copa Libertadores, agora sob o comando de Fernando Diniz. Pelo grupo do Santos, o Mirassol avançou como líder e recebe o Guarani na próxima fase.

O Palmeiras visitou a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, ganhou por 3 a 0, com gols de Gustavo Scarpa, Willian e Wesley, e contou com uma ajuda do arquirrival Corinthians para avançar às quartas de final do Paulista. O clube alvinegro derrotou, na Neo Química Arena o Novorizontino, por 2 a 1, com gols de Fábio Santos e Luis Mandaca. O time do interior, que descontou com Douglas Baggio, era o então vice-líder no mesmo grupo do Palmeiras, mas acabou perdendo a vaga. Na próxima fase do Paulistão, a equipe alviverde encara, fora de casa, o Red Bull Bragantino, enquanto o time de Vagner Mancini enfrenta a Inter de Limeira, na Arena.

Neymar renova até 2025, mas PSG tropeça no Francês

No sábado, Neymar acertou a sua renovação de contrato até junho de 2025 com o Paris Saint-Germain. Mas as boas notícias do PSG acabam aí. No domingo, apesar do craque brasileiro marcar um gol, de pênalti, o time da capital empatou por 1 a 1 com o Rennes, fora de casa, e agora está a três pontos do líder Lille, que soma 79 pontos. Faltando apenas duas rodadas para o término da competição, o PSG precisa fazer a sua parte e torcer para um tropeço do embalado time de Lille.

Nove vezes Bayern

O Bayern de Munique garantiu o título do Campeonato Alemão pela nona vez consecutiva com duas rodadas de antecedência. Neste sábado, 8, o time bávaro goleou o Borussia Monchengladbach por 6 a 0, pela 32ª rodada da competição, em casa, e ainda contou com o tropeço do RB Leipzig para garantir o troféu. O grande nome da partida foi Robert Lewandowski, que marcou três gols e se aproximou do recorde de Gerd Muller, como maior artilheiro de uma única temporada na história do Campeonato Alemão. Na temporada 1971/72, o alemão marcou 40 gols. Na atual, o polonês já balançou a rede 39 vezes e ainda faltam dois jogos para o fim da temporada.

Chelsea evita o título do City

A conquista do título do Campeonato Inglês pelo Manchester City foi adiada por mais um fim de semana. Neste sábado, 8, a equipe comandada por Pep Guardiola enfrentou o Chelsea pela 35ª rodada da competição, no Etihad Stadium, na Inglaterra, e perdeu de virada por 2 a 1. A partida, que serviu como uma prévia da final da Liga dos Campeões, marcada para o próximo dia 29, contou com um pênalti perdido por Sergio Aguero, dois gols impedidos do Chelsea e uma virada, com direito a bola na rede no apagar das luzes.

Disputa pelo título do Espanhol segue aberta

Quem levará o título de La Liga? Neste sábado, 8, Atlético de Madri e Barcelona não saíram do zero, no Camp Nou, pela 35ª rodada da competição. Já no domingo, o Real Madrid empatou com o Sevilla por 2 a 2, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Com os resultados, o Atlético segue na liderança, com 77 pontos, seguido de perto por Real Madrid e Barcelona, ambos com 75 pontos, mas com o time de Madri à frente na tabela, e Sevilla, que, apesar de 71 pontos somados, ainda tem chances matemáticas de título.

Juventus perde para o Milan e pode ficar de fora da Liga dos Campeões

Em briga direta por uma vaga na Liga dos Campeões, a Juventus recebeu o Milan, no Allianz Stadium, em Turim, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu por 3 a 0. Os gols da equipe visitante foram anotados por Brahim Díaz, Ante Rebic e Fikayo Tomori. O placar elástico só não se tornou uma goleada, pois Szczesny ainda defendeu um pênalti de Franck Kessié. Mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, a Velha Senhora pouco criou e engatou 11 partidas seguidas levando um gol. A reta final do time de Turim não vai ser fácil, já que encara Sassuolo, Inter de Milão e Bologna, além de encarar a Atalanta na final da Copa Itália, no próximo dia 19. A Juve terminou a rodada na quinta colocação, com 69 pontos, na zona de classificação para a Liga Europa. A Atalanta é a vice-líder, com 72 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Milan, mas vantagem nos critérios de desempate. A última equipe na zona de Liga dos Campeões é o Napoli, que ocupa a quarta colocação, com 70 pontos.

Tudo igual no Dérbi feminino

Corinthians e Palmeiras empataram em 1 a 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no Parque São Jorge, na noite de domingo. Bruna Calderan marcou para o clube alviverde, enquanto Vic Albuquerque empatou já perto do fim. Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança da competição, com 14 pontos, um a mais que o rival, vice-líder.

Bom dia, #FamíliaPalmeiras! ☀️💚

Pelas lentes da TV Palmeiras/FAM, semana começando com o gol de Bruna Calderan no Derby de ontem ⚽#AvantiPalestrinas #CORxPAL pic.twitter.com/0KnIkRjzBG — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 10, 2021