Fim de semana teve Brasileirão agitado e semifinais continentais definidas

No último fim de semana, a Eurocopa e a Copa América conheceram todos os seus semifinalistas, que agora miram uma vaga na grande decisão das respectivas competições. No Brasil, o Cuiabá anunciou a contratação do técnico Jorginho e a rodada do Brasileirão foi agitada. O mundo da ginástica artística ficou de luto pela morte de Oleg Ostapenko, ex-técnico da seleção brasileira feminina da modalidade, e o futebol pela perda do presidente do Coritiba, Renato Follador Junior, vítima de complicações provenientes da Covid-19. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Eurocopa

Depois de Itália e Espanha carimbarem uma vaga nas semifinais na sexta-feira, 2, mais duas seleções formaram a outra semifinal da Eurocopa. No primeiro jogo do sábado, 3, a Dinamarca ganhou da República Checa por 2 a 1, enquanto a Inglaterra goleou a Ucrânia por 4 a 0. Na próxima fase, os italianos enfrentam os espanhóis na terça-feira, 6, às 16h (de Brasília). Já os dinamarqueses encaram os ingleses na quarta-feira, 7, às 16h (de Brasília.

Copa América

Todos os semifinalistas da Copa América estão definidos. Neste sábado, 3, pelas quartas de final, depois de um empate sem gols, a Colômbia eliminou o Uruguai nos pênaltis por 4 a 2, enquanto a Argentina venceu o Equador por 3 a 0 no tempo normal.

Brasileirão

O Fluminense conseguiu uma vitória nos últimos minutos no clássico contra o Flamengo, no domingo, 4. O clássico carioca foi disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, pois os estádios no Rio estão sendo usados na Copa América. Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Flu marcou aos 45 minutos do segundo tempo, com o volante André e saiu com a vitória por 1 a 0 na casa corintiana.

Ainda neste fim de semana, alguns paulistas decepcionaram e outros celebraram. O Santos perdeu para o América-MG por 2 a 0 e estacionou no meio da tabela. Já o São Paulo foi derrotado em pleno Morumbi para o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1 e segue na zona de rebaixamento sem vitórias. Por outro lado, o time de Bragança disparou na liderança, com 21 pontos, e segue imbatível. O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Internacional e continua na segunda página da tabela, mas distante do Z4, enquanto o arquirrival Palmeiras venceu o Sport por 1 a 0 e assumiu a terceira colocação. No último jogo do domingo, o Grêmio perdeu em casa por 1 a 0 para o Atlético-Goianiense e demitiu o técnico Tiago Nunes.

Luto

Oleg Ostapenko, ex-técnico da seleção brasileira feminina de ginástica artística, morreu neste sábado, 3, aos 76 anos, em Kiev, na Ucrânia. Hospitalizado desde o dia 6 de maio, ele enfrentava problemas pulmonares e renais.

O presidente do Coritiba, Renato Follador Junior, morreu na noite de sábado, 3, aos 67 anos, vítima de complicações provenientes da Covid-19. Ele estava internado desde o último dia 1 de junho, no Hospital do Rocio, em Curitiba, foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) poucos dias depois e intubado, porém não resistiu.

Cuiabá com técnico novo

O Cuiabá anunciou, no sábado, 3, a contratação do técnico Jorginho. O clube, que estava sem treinador desde a demissão de Alberto Valentim em maio, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e busca uma reabilitação.

Olimpíadas

A seleção masculina de basquete do Brasil está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Em partida contra a Alemanha pelo Pré-Olímpico de Split, na Croácia, o Brasil acabou derrotado por 75 a 64, ficou com vice-campeonato e não conseguiu a classificação.

Mágoa e alegria

O ex-jogador Zico participou do revezamento da tocha olímpica, que chegará no estádio Olímpico de Tóquio, no Japão, em 23 de julho, data da abertura das Olimpíadas do Japão. Em sua rede social, Zico celebrou e disse que foi um dia inesquecível, porém lamentou não ter participado do revezamento da tocha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.