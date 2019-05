Fim da disputa: Palmeiras anuncia acordo com a Globo

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira, 23, que entrou em acordo com a TV Globo para transmissão de jogos do clube, pelo Campeonato Brasileiro, na TV aberta e no pay-per-view. O clube paulista ainda não divulgou os valores do novo contrato assinado com a emissora carioca, que também prevê a volta dos jogadores do time ao game Cartola FC.

“Informo aos nossos milhões de torcedores que entramos em acordo com a TV Globo sobre os direitos de transmissão para tv aberta e pay per view em relação ao Campeonato Brasileiro. Tivemos os nossos pleitos atendidos a contento e assinamos um contrato com duração de seis anos”, informou o presidente Maurício Gagliotte, em nota.

O Palmeiras era o único clube da Série A que ainda não tinha acordo com a Globo. O Athletico-PR fechou com a emissora apenas para TV aberta, pois preferiu tratar de forma separada a negociação para pay-per-view. Nessas cinco primeiras rodadas, dois compromissos do atual campeão brasileiro não tiveram transmissão alguma: contra CSA, em Maceió, e Atlético-MG em Belo Horizonte.

“Quero agradecer ao torcedor palmeirense, que compreendeu a importância de todo esse processo e esteve sempre ao nosso lado durante a negociação, sendo fundamental e determinante para o sucesso dessa operação. Temos novamente a oportunidade de demonstrar a importância e o valor de nossa marca, consumindo os produtos com transmissão de jogos do Palmeiras”, finalizou.

A primeira transmissão do Palmeiras pela emissora já acontece no próximo sábado, no pay-per-view do Premiere FC, quando a equipe enfrenta o Botafogo, a partir das 16h (de Brasília), no Engenhão, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão.

Detalhes do acordo:

Minutos depois do anúncio do Palmeiras, o grupo Globo revelou, em nota, que o contrato, válido até 2024, prevê divisão igualitária de 40% das cotas de TV para os 20 participantes do Brasileirão. O restante será dividido de acordo com o volume de jogos na TV aberta e premiações por posições no campeonato.

“A negociação foi considerada satisfatória para as duas partes e seguiu em linha com o novo modelo de remuneração dos direitos de transmissão, que fortalece ainda mais os clubes e o futebol brasileiro, sempre respeitando as condições de mercado. Do total da cota de TV, 40% serão divididos igualmente entre os 20 participantes, 30% serão destinados à premiação para os 16 primeiros colocados e 30% serão distribuídos pelo volume de jogos exibidos na TV aberta”, comunicou a emissora.