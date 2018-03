Filipe Luís sofre lesão e pode ficar fora da Copa do Mundo

O lateral-esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid, sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda na partida de quinta-feira da Liga Europa, contra o Lokomotiv, em Moscou e está fora do restante da temporada e, provavelmente, da Copa do Mundo da Rússia.

O clube não divulgou um prazo de recuperação, mas casos similares exigiram pelo menos dois meses para o retorno aos gramados. O atleta havia sido convocado pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Rússia e Alemanha nos dia 23 e 27 de março. A CBF ainda não anunciou seu substituto, que deve ser Alex Sandro, da Juventus.

Filipe Luís sofreu uma entrada forte do português Eder, do Lokomotiv de Moscou, no segundo tempo do jogo das oitavas de final da Europa League. O Atlético goleou por 5 a 1 e se classificou.