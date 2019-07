Filipe Luís confirma acerto com Flamengo e posta foto da infância

O lateral-esquerdo Filipe Luís foi anunciado nesta terça-feira, 23, como novo reforço do Flamengo para a temporada. O jogador de 33 anos, que foi campeão da Copa América pela seleção brasileira e recebeu homenagens ao deixar o Atlético de Madri, assinou contrato até 2021 e retorna ao país depois de 15 anos no futebol europeu.

Em suas redes sociais, Filipe celebrou o acerto com uma foto de sua infância, na qual aparece vestindo a camisa do Flamengo no colo do avô. “Sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. O coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão.”

Nascido em Jaraguá do Sul (SC), Filipe Luís passou quase a metade de sua vida na Europa. Em 2004, deixou o Figueirense rumo ao Ajax, da Holanda. Passou também pelo Real Madrid B e pelo La Coruña antes de chegar em 2010 ao Atlético de Madrid, onde conquistou a Liga Europa (duas vezes), a Supercopa da Europa (três vezes), a Liga Espanhola (uma vez) e a Copa do Rei (uma vez). Em 2014, fez uma pausa em sua trajetória vitoriosa na Espanha para jogar uma temporada pelo Chelsea, clube pelo qual foi campeão nacional e vencedor da Copa da Liga Inglesa.