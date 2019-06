Filhos de Messi vibram com vitória em Porto Alegre

PORTO ALEGRE – A família Messi está feliz com a vitória da Argentina nesse domingo, 23. Lionel não marcou nenhum dos gols no triunfo por 2 a 0 sobre o Catar, na Arena do Grêmio. Mesmo assim, a esposa do craque Antonella Roccuzzo postou uma homenagem em sua conta do Instagram. No vídeo, o filho mais velho do casal, Thiago, faz um sinal apontando para o número 10 e o nome do pai nas costas de sua camisa da seleção.

A família inteira veio ao Brasil para acompanhar a partida e comemorar o aniversário de Messi, que completa 32 anos nessa segunda-feira, 24. Antonella e os três filhos Thiago, Mateo e Ciro estiveram no estádio para assistir ao pai. Antes do jogo, o camisa 10 olhou para as arquibancadas na direção da família, sorriu e acenou. Para preparar a comemoração de seu aniversário, Lionel Messi passou rápido pela zona mista neste domingo – a vontade de ver a família depois da pressão que sofreu na primeira fase da Copa América era maior do que responder às dezenas de jornalistas, é claro.