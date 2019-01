Filho de Zidane deixa o Real Madrid e defenderá Alavés

O Alavés anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista Enzo Fernández, de 22 anos, formado nas categorias de base do Real Madrid, time onde o pai – Zinedine Zidane – brilhou como jogador e é treinador. Ambos os clubes chegaram a um acordo para a transferência do atleta à equipe do País Basco por três temporadas.

Enzo, que integrou a equipe sub-19 da seleção francesa em 2014, teve poucas oportunidades na equipe da capital espanhola. O jovem estreou no ano passado pelo time principal do Real Madrid em partida válida pela Copa do Rei, na qual marcou um dos seis gols da equipe sobre a Cultural Leonesa.

Nos últimos três anos, o filho de Zidane atuou pelo Real Madrid Castilla, a equipe B do time merengue. Foram ao total 78 jogos, sete gols e 15 assistências. Ele finalizou a última temporada com 32 partidas disputadas, cinco gols marcados e mais cinco passes que resultaram em gols.

FICHAJE | El Deportivo Alavés ficha a Enzo Zidane por 3 temporadas ➡️ https://t.co/EiPmFMMQgH ¡Bienvenido! #EnzoAlbiazul pic.twitter.com/5NZbVHb0cu — Deportivo Alavés (@Alaves) June 29, 2017

(Com Estadão Conteúdo)