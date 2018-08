Filho de Ronaldinho Gaúcho é aprovado em teste no Cruzeiro

Filho do craque Ronaldinho Gaúcho, o atacante João Mendes, de 13 anos, passou em teste no Cruzeiro para jogar nas categorias de base. Na noite desta quarta-feira, assistiu à vitória do time principal sobre o Santos, pela Copa do Brasil, no Mineirão. O jovem jogador estava com a mãe, ex-bailarina Janaína Natielle, segundo informou o Globo Esporte nesta quinta-feira.

Ronaldinho Gaúcho foi ídolo do Atlético-MG, rival do novo clube do filho. O garoto também tinha propostas do PSG, pelo qual o pai jogou na França. O teste no Cruzeiro aconteceu na Toca da Raposa há cerca de um mês e João foi aprovado sem revelar que era filho de Ronaldinho.

Como tem 13 anos, João Mendes não pode assinar contrato com o time e, por isso, vai apenas treinar até completar 14 anos, quando poderá ser vinculado ao clube. “Ele (Ronaldinho Gaúcho) apoia, né?! Sempre foi meu sonho e deve ser o sonho dele ter um filho jogador também”, disse o jovem à Rádio Itatiaia.