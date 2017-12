Filho de Romário jogará no Figueirense em 2018

Filho de Romário, o atacante Romarinho foi contratado pelo Figueirense nesta quinta-feira para a temporada 2018. O jogador assinou contrato com o clube e se apresenta com o elenco no dia 2 de janeiro para pré-temporada.

O jogador jogou nas categorias do Vasco de 2007 a 2012. Em 2013 e 2014 passou pelo Brasiliense, antes de retornar ao Vasco em 2015, quando teve sua primeira experiência pelo time oficial. Em 2016, passou pelo futebol japonês, no Zweigen Kanazawa, da segunda divisão. Neste ano, disputou quatro partidas pelo Macaé no Campeonato Carioca. Após o estadual, disputou a Série C pelo Tupi, de Minas Gerais, disputando 13 jogos e marcando um gol.

Com 24 anos, o jogador nasceu em Barcelona, na Espanha, quando seu pai jogava pelo clube catalão. Em 2018, disputará pela primeira vez o Campeonato Catarinense e poderá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com o clube catarinense.