O menino David Lucca, filho de Neymar, foi gravado por sua mãe, Carol Dantas, orando pela seleção brasileira durante o jogo contra a Costa Rica, nesta sexta-feira. ”Deus escuta essa oração por favor”, diz a publicação.

As preces do garoto surtiram efeito. Apesar do sufoco, o Brasil venceu os costa-riquenhos por 2 a 0. O segundo gol, inclusive, foi marcado por Neymar. Em nova publicação, a mãe de David o gravou comemorando o gol do papai, que definiu o placar. Minutos depois, o filho do craque da seleção canarinho aprovou o gol decisivo. ”Pai, [você] fez um golaço que eu gostei demais”, elogiou.

Essa não foi a primeira vez que David Lucca enviou boas energias para seu pai. Após o empate da seleção na primeira rodada, contra a Suíça, o menino desejou sorte para Neymar. “Pai vai dar tudo certo, o nosso próximo jogo a gente vai ganhar. Um beijo, te amo”, disse.