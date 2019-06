Filho de Najila Trindade passa por acompanhamento psicológico

O consultor Estivens Alves, ex-marido de Najila Trindade, modelo que acusa Neymar de agressão e estupro, afirmou que o filho do casal está sendo acompanhado por um psicólogo depois do escândalo envolvendo a mãe. Ele tem seis anos e está morando temporariamente fora de São Paulo com os avós paternos.

“Ele entende e sabe o que está acontecendo. Ele está sofrendo com a mãe dele e está passando por acompanhamento psicológico. Acho que isso é importante. Espero que ela se cuide e que ele possa vê-la novamente”, afirmou o consultor, emocionado.

Estivens concedeu entrevista nesta quarta-feira após o depoimento à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher no inquérito que investiga a acusação de estupro e agressão de Najila contra Neymar.

O filho de Najila foi citado nas conversas que ela teve com Neymar após o encontro dos dois em Paris. Ela pediu um presente para o menino. Estivens manifestou desconforto com a exposição do filho, mas afirmou que ele continua sendo fã do jogador do Paris Saint-Germain.

“Ele é fã do Neymar. Infelizmente. Digo infelizmente por ter de passar por toda essa situação”, disse Estivens. “Eu disse que esperava que o Neymar se retratasse com meu filho, mas fui inocente. Não quero o dinheiro do Neymar. Ele conquistou por mérito dele”, afirmou o ex-marido da modelo.