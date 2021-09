Filha posta foto de Pelé no hospital: ‘Pronto para sair da UTI’

Diante da falta de boletins médicos com maiores detalhes sobre o estado de saúde de Pelé, Kely Nascimento, uma das filhas do ex-jogador, postou uma foto do pai no hospital e tranquilizou os fãs na tarde desta segunda-feira, 13. Aos 80 anos, o rei do futebol se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor. Está meio irritado que só pode comer gelatina mas vai superar!! E pronto para sair da UTI e logo logo ir para casa”, escreveu Kely. Na imagem, Pelé aparece sorridente de um lado da tela, conversando com a filha na outra.

Pelé está internado desde 30 de agosto, quando exames detectaram a presença do tumor. Ele foi operado em 4 de setembro e, desde então, o hospital só divulgou dois boletins médicos. Kely agradeceu os fãs pelo apoio ao pai. “Ele é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele saíra dessa!”

Segundo o último boletim, divulgado no dia 10, Pelé se recupera de “maneira satisfatória”, “encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade.